MERCATO: il Catania cerca la ciliegina, Buglio. A Castellammare lo definiscono “il signore della mediana”

Alessandro Quaini alla Juve Stabia e Davide Buglio al Catania? La trattativa prosegue, con margini affinchè si possa concretizzare. La società rossazzurra sta provando a chiudere l’operazione, che rappresenterebbe per il Catania la ciliegina sulla torta di un mercato ampiamente soddisfacente. A Castellammare di Stabia, nello specifico i colleghi di vivicentro.it, parlano di Buglio come “il signore della mediana”. L’anima della squadra, il motore che la fa girare. Un centrocampista, Buglio, che con le Vespe “ha messo in campo cuore, polmoni e una dedizione incondizionata” incarnando “il prototipo del giocatore che ogni allenatore vorrebbe avere nel proprio scacchiere: un instancabile lavoratore del centrocampo, dotato di acuta visione di gioco e di una spiccata capacità di rottura dell’azione avversaria. Un vero e proprio ‘equilibratore’, capace di garantire sostanza e qualità in egual misura”.

“Con la sua intelligenza tattica affinata e una grinta contagiosa, Buglio ha saputo dettare con maestria i ritmi della manovra stabiese, sradicare innumerevoli palloni preziosi dai piedi degli avversari e fungere da raccordo fondamentale tra il reparto difensivo e quello offensivo. La sua presenza in mezzo al campo non è stata solo una garanzia di equilibrio e dinamismo, ma lo ha trasformato in un autentico leader silenzioso, un punto di riferimento costante per i compagni e un vero e proprio incubo tattico per le squadre avversarie”, si legge ancora”. A conferma di quanto sarebbe importante per il Catania perfezionare un colpo del genere in mezzo al campo.

===>>> STAMPA NAZIONALE – La Gazzetta dello Sport: “Catania, concorrenza dell’Empoli per Buglio”

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***