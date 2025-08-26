MERCATO: il Potenza si muove alla ricerca di un possibile sostituto di Caturano

A conferma che Salvatore Caturano potrebbe lasciare Potenza giungono indiscrezioni di mercato provenienti da Antenna Sud, riferiti al fatto che la società lucana si starebbe subito muovendo per reperire l’eventuale sostituto del bomber, autore di 49 reti con la squadra lucana da tre anni dal 2022 ad oggi. Il Potenza valuta una serie di profili, in particolare quello del classe ’97 Nicolò Bruschi, calciatore attualmente in forza al Monopoli che veste la maglia biancoverde dallo scorso anno dopo il biennio vissuto alla Pro Sesto. Servirebbe un’offerta importante per provare a convincere il Monopoli a lasciarlo partire.
