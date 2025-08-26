martedì, 26 Agosto 2025
ULTIM’ORA: Leonardi, sorpasso Ternana sulla Triestina. Prestito via Catania?

Acquisizione del cartellino a titolo definitivo da parte del Catania – sottoscrivendo un contratto pluriennale con il sodalizio etneo – e successiva cessione a titolo temporaneo alla Ternana, e non alla Triestina come sembrava nelle ultime ore. Dovrebbe essere questa la strategia della società rossazzurra in merito alla concretizzazione dell’affare Simone Leonardi, secondo quanto riportano i colleghi de La Casa di C. L’attaccante catanese classe 2005 per esigenze di lista non potrebbe far parte dell’attuale rosa del Catania, ma il profilo piace e non poco alla direzione sportiva del club che sta strigendo per definire l’accordo con la Sampdoria finalizzato all’acquisto di Leonardi, consentendogli poi di maturare esperienza in prestito alle Fere, nel girone B di Serie C.

