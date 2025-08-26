martedì, 26 Agosto 2025
MERCATO: Leonardi, prestito alla Triestina via Catania?

Acquisizione del cartellino a titolo definitivo da parte del Catania – sottoscrivendo un contratto pluriennale con il sodalizio etneo – e successiva cessione a titolo temporaneo alla Triestina. Sembra essere questa la strategia della società rossazzurra in merito alla concretizzazione dell’affare Simone Leonardi, secondo quanto riportano i colleghi de La Casa di C. L’attaccante catanese classe 2005 per esigenze di lista non potrebbe far parte dell’attuale rosa del Catania, ma il profilo piace e non poco alla direzione sportiva del club che sta strigendo per definire l’accordo con la Sampdoria finalizzato all’acquisto di Leonardi, consentendogli poi di maturare esperienza in prestito a Trieste, nel girone A di Serie C.

