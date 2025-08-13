MERCATO: Leonardi, situazione in standby

Più di un contatto tra il Catania e l’agente Gianluca Virzì in questi giorni. I dialoghi di mercato hanno portato l’esterno di centrocampo Gabriele Papaserio a sostenere un periodo di prova con la squadra rossazzurra ed al trasferimento del difensore Giuseppe Girlando, prelevato dall’Ascoli. Si è parlato anche di altri profili, vedi Simone Leonardi, attaccante catanese classe 2005. Giocatore interessante, di prospettiva, reduce dalla prima esperienza professionistica a Rimini ma di proprietà della Sampdoria, sondato di recente anche da Cagliari e Atalanta. Il calciatore piace al Catania, ma sono momenti decisivi per la chiusura delle liste e si riflette con particolare attenzione sulla funzionalità degli ultimi elementi da inserire in organico. La Sampdoria è disponibile a trattare la cessione del ragazzo in prestito, aprendo anche ad un’ipotesi legata al trasferimento a titolo definitivo ma la situazione è al momento in standby.

