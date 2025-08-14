MERCATO: Marsura, parti al lavoro per la risoluzione del contratto

“Vengo da un’esperienza a Catania dove non mi sono calato benissimo nel girone C di Serie C e nella piazza etnea. Ho faticato un pò ad ambientarmi ma tutto fa crescere, qui conosco l’ambiente e mi sento veramente a casa. Il gruppo C è il peggiore di tutti, basti pensare che quando le avversarie affrontano il Catania danno sempre una marcia in più. Trovi tutti arroccati in difesa, vai in campi davvero brutti ed è difficile calarsi nella realtà”. Furono le prime dichiarazioni ufficiali di Davide Marsura da giocatore dell’Ascoli lo scorso anno. Alla ricerca di un riscatto che non c’è stato, l’esterno offensivo è rientrato alla base ma la società rossazzurra conferma che il calciatore non rientra nei piani tecnici di Toscano.

Lo stesso Marsura fa parte dell’elenco di quei giocatori che non hanno preso parte al ritiro di Norcia e non sono stati nemmeno presentati ufficialmente domenica scorsa allo stadio. Qualche settimana fa è stato accostato al Campobasso, ma non si è mai trattato di una pista calda. Tutt’altro. Adesso che si avvicina la parte conclusiva del mercato le parti lavorano per il raggiungimento di un accordo per la risoluzione consensuale del contratto professionale, attualmente in scadenza a giugno 2026.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***