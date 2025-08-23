sabato, 23 Agosto 2025
MERCATO: Marsura, vicina la risoluzione

foto Catania FC

Giungono notizie positive in merito ad una possibile risoluzione del contratto che lega attualmente al Catania Davide Marsura fino al 30 giugno 2026. Secondo quanto riporta La Casa di C, le parti sono vicine al raggiungimento di un accordo. Ratificare l’intesa sarà importante per continuare a ridurre il monte ingaggi, appesantito dagli esuberi come lo stesso esterno offensivo che in maglia rossazzurra ha deluso le attese ed è reduce da una stagione poco esaltante, in prestito, all’Ascoli. Marsura è totalmente fuori dal progetto tecnico del Catania, prova ne sia che ha saltato anche il ritiro di Norcia e figura tra i calciatori che non sono stati presentati ufficialmente al “Massimino” circa due settimane addietro.

