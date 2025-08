MERCATO: Monaco trova nuova sistemazione, accordo con il Livorno

Il Livorno puntella la difesa con un rinforzo d’esperienza: secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com, il club labronico neo promosso in Lega Pro ha raggiunto l’accordo con il 32enne Salvatore Monaco, svincolato dopo le ultime due stagioni con la maglia del Catania (21 presenze complessive contribuendo alla vittoria della Coppa Italia Serie C con mister Zeoli in panchina, ndr). Reduce da un’annata vissuta da fuori lista, Monaco si appresta a ripartire con entusiasmo dalla Toscana dopo avere salutato così la città dell’Elefante: “Ci sono posti che non si dimenticano. Perchè lì è iniziato tutto. Su questo stesso stadio, quasi vent’anni fa, correva mio padre verso un campionato vinto. Ricordo ancora quel giorno, festeggiato con mio nonno poco prima che l’Alzheimer ce lo portasse via. Per anni ho sentito di avere un debito con loro, con i loro sogni. Oggi, indossare questa maglia è il mio modo di onorarli. Penso di avercela fatta. Grazie a chi mi ha portato fin qui. Il mio orgoglio più grande”.

