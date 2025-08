MERCATO: Montalto, trasferimento in Serie D alla Reggina

Reduce da un’annata difficile a Catania, con pochi gol all’attivo e prestazioni spesso non all’altezza delle aspettative, l’attaccante classe 1988 Adriano Montalto, che nei giorni scorsi ha risolto consensualmente il contratto che lo legava al Catania, si appresta a tornare in riva allo Stretto. Contatti anche con società di Serie C le scorse settimane, ma le piste non si sono concretizzate. La Reggina, che da tempo era sulle tracce del giocatore, è riuscita a spuntarla formulando una proposta convincente malgrado la militanza nella massima serie dilettantistica. Montalto torna a Reggio Calabria dopo le esperienze maturate nella seconda parte della stagione 2020/21 e per tutta la stagione 2021/22, entrambe in B, avendo collezionato 48 presenze, 11 goal e fornito 2 assist.

