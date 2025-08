MERCATO: non solo Papaserio, con l’agente si è parlato anche di Leonardi

Calciatore cresciuto mettendosi in evidenza nelle giovanili della Sampdoria, il classe 2005 Simone Leonardi è un profilo tenuto in considerazione dal Catania. La stampa genovese lo ha accostato al Catania, evidenziando come la società rossazzurra abbia manifestato un interesse più che formale per l’attaccante (fonte sampnews24.com). Anche il Cagliari sulle tracce del promettente ragazzo che, da professionista, ha totalizzato cinque presenze con la prima squadra della Samp realizzando un gol prima di provare l’esperienza in Serie C a Rimini nella stagione trascorsa con dieci apparizioni.

Leonardi è catanese come l’esterno di centrocampo Gabriele Papaserio, il quale ha svolto parte del ritiro di Norcia in prova con il Catania. Oltre a Papaserio, con l’agente del ragazzo che cura i suoi interessi professionali si è parlato anche di Leonardi, valutando prospettive e possibili scenari. Sampdoria aperta al dialogo, ricercando la soluzione più vantaggiosa per tutte le parti in causa. Nuova idea di mercato, dunque, per un Catania che guarda anche ai giovani. Vedremo se ci saranno sviluppi nei prossimi giorni.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***