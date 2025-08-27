MERCATO: operazioni in entrata e uscita, giorni di ufficialità in casa Catania

Da qui a lunedì 1 settembre il Catania porterà a termine le ultime operazioni di calciomercato, definendo l’organico per la stagione 2025/26. Impazzano le trattative, sono giorni importanti. Il nome gettonatissimo in entrata è quello di Salvatore Caturano, bomber del Potenza che potrebbe passare al Catania regalando al mister Toscano un’altra pedina di rilievo nel reparto offensivo. A centrocampo si guarda ad un possibile scambio Quaini-Buglio con la Juve Stabia; Tascone, Vallocchia e Capezzi sono altri profili sondati per la mediana dalla società etnea. L’attaccante catanese classe 2005 Simone Leonardi verso la piena acquisizione del cartellino da parte del Catania con possibile prestito alla Ternana. In via di definizione le cessioni di Filippo D’Andrea al Sorrento e di Tommaso Silvestri alla Triestina. Da piazzare altrove anche Francesco De Rose, Giulio Frisenna, Gregorio Luperini, Diego Peralta e Marco Chiarella.

