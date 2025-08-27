mercoledì, 27 Agosto 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: operazioni in entrata e uscita, giorni di ufficialità in casa Catania
CalciomercatoCatania NewsFocusPrimo Piano

MERCATO: operazioni in entrata e uscita, giorni di ufficialità in casa Catania

Redazione
By Redazione
0
1
foto Catania FC

Da qui a lunedì 1 settembre il Catania porterà a termine le ultime operazioni di calciomercato, definendo l’organico per la stagione 2025/26. Impazzano le trattative, sono giorni importanti. Il nome gettonatissimo in entrata è quello di Salvatore Caturano, bomber del Potenza che potrebbe passare al Catania regalando al mister Toscano un’altra pedina di rilievo nel reparto offensivo. A centrocampo si guarda ad un possibile scambio Quaini-Buglio con la Juve Stabia; Tascone, Vallocchia e Capezzi sono altri profili sondati per la mediana dalla società etnea. L’attaccante catanese classe 2005 Simone Leonardi verso la piena acquisizione del cartellino da parte del Catania con possibile prestito alla Ternana. In via di definizione le cessioni di Filippo D’Andrea al Sorrento e di Tommaso Silvestri alla Triestina. Da piazzare altrove anche Francesco De Rose, Giulio Frisenna, Gregorio Luperini, Diego Peralta e Marco Chiarella.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
LA SICILIA – Pelligra e Grella a Palazzo Biscari: “La volontà di questa proprietà è di non fermarsi”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web