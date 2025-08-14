giovedì, 14 Agosto 2025
MERCATO: ora è anche ufficiale, D’Emilio saluta Catania e va al Gela

foto Catania FC

Detto nei giorni scorsi che si era aggregato al Gela Calcio sostenendo i primi allenamenti, adesso giunge l’ufficialità del trasferimento al club neo promosso in Serie D del giovane attaccante Federico D’Emilio che lascia, dunque, il Catania. Questo il comunicato emesso dalla società gelese: “Il Gela Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Federico D’Emilio. Esterno d’attacco, all’occorrenza punta, classe 2006. Reduce dall’esperienza al Catania, dove ha totalizzato due annate in Primavera, siglando 18 gol e collezionato 4 presenze in Serie C tra campionato e Coppa, con la Prima Squadra. Dopo essere cresciuto tra Paganese, Rappresentativa Nazionale U16, Lega Pro U17 e Udinese Primavera. Velocità, gamba e personalità al servizio di mister Cacciola. Benvenuto, Federico!”.

