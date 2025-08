MERCATO: Peralta, sprint di Vicenza e Benevento

Novità per quanto concerne il futuro di Diego Peralta. Nella corsa al giocatore avanzano Vicenza e Benevento (già le scorse settimane si registrarono contatti con i sanniti ndr), come preannunciato da La Casa di C. Uno sprint importante rispetto ai passi compiuti nei giorni scorsi da Foggia e Crotone. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il fatto che un numero crescente di società si stia interessando al centrocampista offensivo classe 1996 potrebbe spingere il Catania a cambiare strategia e optare per una cessione a titolo definitivo, monetizzando il trasferimento – o utilizzando Peralta come pedina di scambio per altre eventuali operazioni – anzichè procedere con la risoluzione del contratto. Scenario in continua evoluzione.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***