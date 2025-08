MERCATO: più giocatori chiave si ritrovano a Catania dopo precedenti esperienze condivise

Nell’ambito della costruzione dell’organico rossazzurro, la direzione sportiva del Catania ha tenuto conto di vari aspetti ritenuti di primaria importanza. Tra questi, la conoscenza di giocatori che hanno già avuto modo di apprendere il credo calcistico dell’allenatore Mimmo Toscano in virtù di precedenti esperienze maturate con lui ed il ricongiungimento di calciatori che avevano condiviso in passato la loro avventura con altri compagni di squadra. Aspetti che contribuiscono ad accelerare il processo d’inserimento nella squadra rossazzurra.

Spiccano, in tal senso, Casasola e Cicerelli, entrambi assoluti protagonisti la scorsa stagione alla Ternana sfrecciando sulle corsie laterali. Lo sviluppo del gioco rossoverde si basava molto sulle giocate dei due calciatori ora in forza al Catania. Oltre a Celli (Casasola ha giocato anche con Luperini in passato ndr), ritroveranno in Sicilia il centrocampista Aloi, altro prezioso tassello della Ternana, e chissà che non approdi alla falde dell’Etna Vallocchia (ma potrebbe non essere semplice per il Catania trovare spazio in lista per il centrocampista nativo di Rieti, ndr). L’attaccante Rolfini, invece, ha riabbracciato Ierardi, Jimenez e Stoppa dopo l’esperienza di Vicenza condivisa nel 2022/23. Donnarumma e Pieraccini ben si conoscono avendo vissuto due annate significative a Cesena, provando a ripetersi in rossazzurro.

