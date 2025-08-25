lunedì, 25 Agosto 2025
MERCATO: potenziamento attacco, il punto della situazione

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
0
10
foto Catania FC

Potenziare il reparto avanzato. Una necessità ravvisata dallo stesso allenatore rossazzurro Mimmo Toscano e confermata in sala stampa. L’esclusione dalla lista dei 23 di Filippo D’Andrea è un chiaro indizio che il tanto atteso rinforzo negli ultimi metri arriverà. Al netto delle smentite del tecnico del Potenza, Salvatore Caturano è l’obiettivo principale in casa Catania. Accordo di massima raggiunto con il calciatore, ma il Potenza non intende lasciarlo partire a cuor leggero e chiede un indennizzo economico importante per liberarlo. Il direttore sportivo Ivano Pastore non si è fatto trovare impreparato e, nel frattempo, ha avviato contatti con altri profili nel caso in cui la trattativa non dovesse concretizzarsi, fermo restando che le sensazioni sono positive.

Cosimo Patierno, ad esempio, è un attaccante che già nella passata stagione il Catania avrebbe voluto portare in Sicilia. Adesso l’Avellino è orientato verso una permanenza della punta in biancoverde almeno fino a gennaio. Sempre in terra irpina, da dove il Catania ha prelevato il trequartista Michele D’Ausilio, sondaggi sono stati effettuati per la punta Gabriele Gori. Con il Crotone, invece, non approfondito il discorso per Marco Tumminello, reduce da problemi fisici, mentre con il Pescara si è parlato di Riccardo Tonin. Sono tutti nomi alternativi a Caturano, che rimane in pole. Riprende vigore la trattativa con la Sampdoria per Simone Leonardi: Catania pronto a sostenere un investimento importante ma va trovata una soluzione per cedere il ragazzo in prestito entro la chiusura della finestra estiva del calciomercato.

Livio Giannotta
Livio Giannottahttps://www.tuttocalciocatania.com
"Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi. Possono essere mangiate ma anche dare avvio ad un gioco vincente". Parole del grande scrittore tedesco Johann Wolfgang Von Goethe che mi hanno spinto all'ideazione di 'TuttoCalcioCatania.com'. Un progetto che parte da lontano e si pone l'obiettivo di fare informazione responsabilmente e consapevolmente. Direttore della testata giornalistica catanese e "stakanovista editoriale", mi avvalgo del contributo di un gruppo di lavoro brillante e motivato.

