giovedì, 21 Agosto 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: proposto a Catania e Salernitana, Brandes firma con il Pescara
CalciomercatoCatania NewsLega Pro

MERCATO: proposto a Catania e Salernitana, Brandes firma con il Pescara

Redazione
By Redazione
0
266

Julian Christiaan Brandes, nato in Olanda e cresciuto calcisticamente nell’Ajax, un mese fa è stato accostato da alcune fonti di calciomercato a Catania e Salernitana. In realtà il centrocampista classe 2004 fu proposto ai due club, che dopo alcune valutazioni hanno preferito orientarsi verso profili con caratteristiche diverse (il Catania si è fiondato su Corbari e Aloi, ndr). Il futuro di Brandes è comunque in Italia, visto che il Pescara neo promosso in Serie B ha raggiunto nelle ultime ore l’intesa con il ragazzo per la sottoscrizione di un contratto annuale con opzione per ulteriori due stagioni.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ALOI: due anni dopo, il centrocampista ricomincia l’avventura nel girone C
Articolo successivo
VERSO CATANIA-FOGGIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse?
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web