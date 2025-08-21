MERCATO: proposto a Catania e Salernitana, Brandes firma con il Pescara

Julian Christiaan Brandes, nato in Olanda e cresciuto calcisticamente nell’Ajax, un mese fa è stato accostato da alcune fonti di calciomercato a Catania e Salernitana. In realtà il centrocampista classe 2004 fu proposto ai due club, che dopo alcune valutazioni hanno preferito orientarsi verso profili con caratteristiche diverse (il Catania si è fiondato su Corbari e Aloi, ndr). Il futuro di Brandes è comunque in Italia, visto che il Pescara neo promosso in Serie B ha raggiunto nelle ultime ore l’intesa con il ragazzo per la sottoscrizione di un contratto annuale con opzione per ulteriori due stagioni.

