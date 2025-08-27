MERCATO: quota 23 con l’arrivo di Caturano, chi fuori dalla lista per altri eventuali innesti?

Dini, Bethers, Di Gennaro, Ierardi, Allegretto, Celli, Pieraccini, Martic, Casasola, Donnarumma, Raimo, Lunetta, Di Tacchio, Quaini, Aloi, Jimenez, Corbari, Cicerelli, D’Ausilio, Rolfini, Forte, Caturano, Stoppa. Con l’arrivo di Salvatore Caturano dal Potenza sarebbe questa la composizione della lista dei 23 “calciatori professionisti” da presentare in Lega. Negli ultimi giorni radiomercato ha avvicinato al Catania altri giocatori: vedi Mirko Miceli (difensore del Monopoli), i centrocampisti Davide Buglio (Juve Stabia), Simone Tascone (Foggia), il “solito” Andrea Vallocchia (Ternana) e Leonardo Capezzi (Carrarese), mentre l’attaccante Simone Leonardi (Sampdoria) sarà sotto contratto con il Catania ma ceduto in prestito fino al termine della stagione.

E’ chiaro che per fare altro spazio all’interno della rosa dovrebbero uscire ulteriori elementi. Per Buglio, ad esempio, è avanzata l’ipotesi di scambio con Quaini. La trattativa va avanti, bisogna soprattutto convincere il giocatore a scendere di categoria. Per Di Tacchio sono arrivate rassicurazioni dal consulto medico di Roma e, pertanto, l’esperto calciatore rossazzurro resterà in lista, dalla quale non faranno parte i vari Silvestri, De Rose, Frisenna, Luperini, Peralta, Chiarella, D’Andrea e Popovic. All’orizzonte qualche partenza a sorpresa (Allegretto?), oppure l’organico rossazzurro può ormai considerarsi definito?

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***