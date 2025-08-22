venerdì, 22 Agosto 2025
MERCATO: saluta Butano, riparte dalla Serie D

Redazione
By Redazione
0
711
foto Catania FC

Il Ghiviborgo, squadra toscana partecipante al campionato di Serie D girone E, si assicura il diritto alle prestazioni sportive di Damiano Butano, che avrà così l’opportunità di maturare esperienza e mettersi in mostra dopo avere esordito con la prima squadra del Catania in occasione del rotondo 4-0 inflitto al Sorrento nello scorso campionato. Il classe 2008 non sarà, dunque, il terzo portiere rossazzurro in questa stagione. Prende il suo posto Gianmarco Bottaro, anch’egli ragazzo del 2008 (17 anni compiuti a maggio) che ha svolto integralmente il ritiro a Norcia ed è già stato inserito nell’elenco dei convocati in occasione del confronto di Coppa Italia con il Crotone.

