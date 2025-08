MERCATO: scadenza contratti, la situazione aggiornata in casa Catania

Diversi “esuberi” sono stati piazzati altrove dal direttore sportivo Ivano Pastore. In casa rossazzurra si attende qualche altro innesto per chiudere la campagna acquisti in entrata, ma ci saranno ancora altri giocatori da cedere per fare posto in lista ad ulteriori arrivi e trasferire, in generale, chi non rientra nei piani tecnici del Catania. In tal senso si procederà anche attraverso la via della risoluzione consensuale, come già accaduto con più di qualche elemento.

Tra i tanti giocatori aventi il contratto in scadenza tra un anno figura il giovane portiere Tirelli, prestato in Serie D al Budoni. Il vincolo contrattuale più lungo resta quello di Alessio Castellini (giugno 2028), ancora un giocatore di proprietà del Catania, ceduto in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento della salvezza da parte del Mantova. Qualcuno degli attuali componenti dell’organico rossazzurro tratta il prolungamento del contratto, in primis Emmanuele Cicerelli, rientrato dal prestito alla Ternana.

Portieri

Andrea Dini – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Klavs Bethers – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Domiziano Tirelli – [contratto fino al 30 giugno 2026, ceduto in prestito]

Klaidas Laukžemis – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Difensori

Matteo Di Gennaro – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Mario Ierardi – [contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per il rinnovo]

Andrea Allegretto – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Alessandro Celli – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Simone Pieraccini – [contratto fino al 30 giugno 2026, acquisito in prestito con diritto di riscatto]

Manuel Martic – [contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per il rinnovo]

Tommaso Silvestri – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Alessio Castellini – [contratto fino al 30 giugno 2028, ceduto in prestito con obbligo di riscatto condizionato]

Centrocampisti

Alessandro Quaini – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Alessandro Raimo – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Daniele Donnarumma – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Francesco Di Tacchio – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Francesco De Rose – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Tiago Casasola – [contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per il rinnovo]

Giulio Frisenna – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Andrea Corbari – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Gregorio Luperini – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Kaleb Joel Jiménez Castillo – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Gabriel Lunetta – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Diego Peralta – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Attaccanti

Matteo Stoppa – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Emmanuele Cicerelli – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Francesco Forte – [contratto fino al 30 giugno 2026, acquisito in prestito]

Alex Rolfini – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Filippo D’Andrea – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Marco Chiarella – [contratto fino al 30 giugno 2027]

Gabriel Popovic – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Davide Marsura – [contratto fino al 30 giugno 2026]

Miloš Bočić – [contratto fino al 30 giugno 2026]

