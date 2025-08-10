domenica, 10 Agosto 2025
MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del fine settimana (9/10 agosto)

Riportiamo i movimenti di calciomercato che sono stati formalizzati sabato 9 e domenica 10 agosto per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

Cessione in Serie B per il Trapani. Saluta a titolo definitivo il portiere classe 1990 Andrea Seculin, reduce dal prestito al Modena, trasferendosi alla Reggiana. Un altro estremo difensore, Francesco Corriere (2006) – che l’anno scorso ha debuttato in B – viene invece ceduto dalla Salernitana alla Gelbison con la formula del prestito. Si conclude l’avventura dell’ex centrocampista del Catania Francesco Deli (1994) con la maglia della Casertana: formalizzata la cessione a titolo definitivo alla Nocerina. Il Catania perfeziona l’intesa per il prolungamento contrattuale di Emmanuele Cicerelli (1994) fino al 30 giugno 2027, acquista dalla Ternana, a titolo definitivo, il mediano Salvatore Aloi (1996) firmando un biennale e preleva dall’Avellino il trequartista Michele D’Ausilio (1999) in prestito con diritto di riscatto. Non ripartirà dall’Atalanta U23 il portiere Tommaso Bertini (2004), ceduto in prestito alla Pianese.

