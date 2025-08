MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del fine settimana (sabato 2/domenica 3 agosto)

Riportiamo i movimenti di mercato che sono stati formalizzati sabato 2 e domenica 3 agosto per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

Il Sorrento perfeziona la cessione a titolo definitivo dell’attaccante Antonino Musso (1999) alla Torres, con cui firma un accordo su base triennale. Prosegue l’avventura a Giugliano del calciatore Moussadja Njambe. L’attaccante classe 1998 prolunga il contratto con i tigrotti fino a giugno 2027. La Casertana annuncia di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore Gabriele Rocchi (1996) pagando la clausola prevista dal contratto in essere con il Gubbio. Il giocatore sigla con i falchetti un contratto di durata biennale con opzione per il terzo anno. Saluta il Team Altamura il trequartista torinese classe 1992 Mattia Rolando, che passa a titolo definitivo al Lumezzane firmando un biennale. La Salernitana definisce il trasferimento a titolo definitivo del difensore Domagoj Bradarić (1999) all’Hellas Verona.

(articolo in aggiornamento)

