MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di giovedì e venerdì (21/22 agosto)

Riportiamo i movimenti di calciomercato che sono stati formalizzati giovedì 21 e venerdì 22 agosto per quanto concerne i club del girone C di Serie C.
Il Cosenza comunica l’arrivo del centrocampista ex SPAL Nicolò Contiliano (2004) e l’acquisizione dal Benevento del difensore Antonio Ferrara (1999). A proposito di Benevento, i sanniti salutano l’attaccante Eric Lanini (1994), che firma con il Novara un contratto biennale con opzione ed il centrale difensivo Vincenzo Avolio (2005), diretto al Termoli. Il Foggia raggiunge l’accordo con Palermo ed Hellas Verona rispettivamente per il prestito del difensore Alessio Buttaro (2002) e del portiere Federico Magro (2005). Il Trapani rinforza la difesa prelevando a titolo definitivo dalla Reggiana il difensore ex Gubbio Diego Stramaccioni (2001). L’Audace Cerignola accoglie il centrocampista classe 2001 Gaetano Vitale, ultima stagione con la maglia della Cavese: contratto su base triennale. Casarano: ufficiale l’acquisto di Bright Gyamfi (1996), difensore ex Messina.
