MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di giovedì e venerdì (6/7 agosto)

Riportiamo i movimenti di calciomercato che sono stati formalizzati giovedì 6 e venerdì 7 agosto per quanto concerne i club del girone C di Serie C.
Contratto biennale firmato da Roberto Zammarini, centrocampista classe 1996, con il Giugliano dopo lo svincolo d’ufficio dalla SPAL. Anass Serbouti (2000), ex difensore del Latina, cambia girone di Serie C entrando a far parte della rosa del Pineto fino a giugno 2026. Il Trapani cede a titolo definitivo al Gubbio il centrocampista padovano Federico Carraro (1992), alla Pro Patria l’attaccante King Udoh (1997) e risolve consensualmente il contratto con il difensore Daniele Celiento (1994), acquisito dal Casarano, club che tessera inoltre il centrocampista croato Karlo Lulic (1996), arrivato dal Bari. Saluta Trapani anche l’attaccante albanese Dario Daka (2004), a renderlo ufficiale è il Fk Vora.
Continua a vestire i colori rossoneri il difensore classe 1999 Ciro Panico, lasciando Sorrento a titolo definitivo per dire sì al Foggia, con cui si lega contrattualmente fino al 2027. Sempre il Foggia acquisisce in prestito dal Lecce le prestazioni sportive del portiere Alexandru Borbei (2003). Torna nel raggruppamento meridionale di terza serie la punta senegalese classe 1994 Maguette Fall. Dopo che la scorsa stagione ha indossato le maglie di Trapani e Virtus Entella, Fall passa al Monopoli in prestito con diritto di riscatto dalla società ligure.
Il Catania ratifica l’intesa con l’ex allenatore rossazzurro Cristiano Lucarelli, risolvendo consensualmente il contratto che scadeva a giugno del prossimo anno. L’AZ Picerno trasferisce in prestito alla Scafatese il centrocampista Simone Cecere (2005). Il Crotone formalizza l’arrivo in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni dell’esterno d’attacco Enrico Piovanello (2000) dalla Juve Stabia. Cavese, ufficiale l’arrivo di Davide Munari: il centrocampista classe 2000 ex Albinoleffe si lega agli aquilotti fino al 30 giugno 2027. Torna all’Audace Cerignola il centrocampista Zak Ruggiero (2001), giunge a titolo temporaneo dal Trapani.
(articolo in aggiornamento)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì 6 agosto
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì e martedì (4/5 agosto)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del fine settimana (sabato 2/domenica 3 agosto)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di venerdì 1 agosto
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì e giovedì (30/31 luglio)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di martedì 29 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì 28 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del weekend (26 e 27 luglio)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di oggi (venerdì 25 luglio)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di giovedì 24 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì 23 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì e martedì (21/22 luglio)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del weekend (19 e 20 luglio)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di venerdì 18 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di giovedì 17 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì 16 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì 14 e martedì 15 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del weekend (12 e 13 luglio)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di venerdì 11 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di giovedì 10 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì 9 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di martedì 8 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì 7 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del fine settimana (5/6 luglio)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di venerdì 4 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di giovedì 3 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì 2 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì e martedì (30 giugno/1 luglio)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del weekend (28 e 29 giugno)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità dell’ultima settimana (dal 21 al 27 giugno)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità dal 14 al 20 giugno
===>>> Primi movimenti concreti dei club del girone C di Serie C
===>>> Le ufficializzazioni dal 10 al 13 giugno
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***