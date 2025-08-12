MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì e martedì (11/12 agosto)

Approda a Latina, firmando un biennale, il difensore centrale classe 2001 Eduard Dutu, la scorsa stagione in forza al Foggia. Foggia che comunica, invece, di aver acquisito in prestito dal Cesena il centrocampista Gianmarco Castorri (2005), a titolo definitivo le prestazioni dell’attaccante Marco Bevilacqua (2004) – reduce dall’esperienza in Serie D alla Civitanovese – e del terzino Cornelius Staver (2003) dal Pescara. Il classe 2003 arriva a titolo definitivo dal Pescara. Movimento in entrata per il Trapani: perfezionato l’ingaggio a titolo definitivo dalla Reggiana del portiere classe 2001 Alex Sposito.

Il Team Altamura saluta il Direttore Sportivo Andrea Grammatica, avendo ratificato in queste l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Al suo posto ecco l’ex Foggia Matteo Lauriola. Il Benevento ha definito la cessione a titolo temporaneo del terzino Marco Ciurleo (2006) alla Scafatese. Carlo De Risio (1991), centrocampista che nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia del Monopoli, passa ufficialmente al Forlì. Buon innesto per la Casertana sulla fascia sinistra: intesa su base biennale per il trasferimento dal Trapani di Daniele Liotti (1994). Il Crotone preleva a titolo definitivo dalla Roma l’esterno d’attacco Fabrizio Marazzotti, classe 2005, legandosi ai calabresi per tre anni.

(articolo in aggiornamento)

