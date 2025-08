MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì e martedì (4/5 agosto)

Riportiamo i movimenti di mercato che sono stati formalizzati lunedì 4 e martedì 5 agosto per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

L’AZ Picerno comunica la risoluzione consensuale del contratto con Pietro Santi, terzino classe 2002 a cui è stata assegnata una borsa di studio per frequentare la Hofstra university di New York, dove continuerà i suoi studi in economia. Dopo che il Catania lo aveva ceduto a titolo definitivo alla Ternana (esercizio diritto di riscatto), gli umbri trovano l’intesa per il trasferimento dell’attaccante Pietro Cianci (1996) all’Arezzo, firmando un triennale. Saluta la Casertana la punta Francesco Iuliano (2004), a seguito di risoluzione consensuale del contratto.

Innesto per il centrocampo della Cavese. Gli aquilotti tesserano dal Catanzaro, in prestito secco, Francesco Karol Maiolo (2006). Il Crotone preleva a titolo temporaneo dalla Reggiana l’esterno d’attacco classe 2002 Matteo Maggio. Movimento in uscita per il Casarano: passa in prestito alla Luparense il giovane terzino Giuseppe Albo (2007). Il Siracusa accoglie in prestito dal Pisa il centrocampista Jacopo Frosali ed il difensore lituano Motiejus Sapola, entrambi classe 2006.

La Salernitana raggiunge l’accordo con il Lecce per il trasferimento in granata (a titolo temporaneo) del laterale destro classe 2005 Marlon Nnamdi Ubani e, con il Sassuolo, dell’attaccante croato Borna Knezovic (2005). Il Benevento tessera l’ex portiere del Giugliano Danilo Russo (1987), intesa su base annuale. AZ Picerno: ufficiale l’arrivo in prestito di Alessandro Vimercati, il difensore classe 2002 arriva dal Sudtirol.

(articolo in aggiornamento)

