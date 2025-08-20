MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì, martedì e mercoledì (18/19/20 agosto)

Riportiamo i movimenti di calciomercato che sono stati formalizzati lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 agosto per quanto concerne i club del girone C di Serie C.
La Salernitana si assicura dall’Empoli, in prestito, il diritto alle prestazioni sportive del portiere classe 2001 Federico Brancolini e cede, sempre ai toscani, il difensore Matteo Lovato (2000) a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Lascia l’Atalanta U23 il terzino Samuele Ghezzi (2005), direzione Livorno; al Pescara – in prestito – il centrocampista Andrea Oliveri (2003) e, con la medesima formula, all’Alcione Milano il portiere Filippo Cecchini (2006).
Poker di rinnovi per la Cavese: il portiere Valerio Boffelli (2004), il difensore Nicolò Evangelisti (2003) e la punta Giuseppe Fella (1993) si sono legati al club biancoblù sino al 30 Giugno 2027, mentre il terzino Ciro Loreto (1998) sino al 30 Giugno 2028. Giunge a Latina, in prestito con diritto di riscatto, dal Campobasso il centrocampista Alessandro Pellitteri (2004). Firma con il Potenza il difensore classe 2004 Marco Balzano, provenienza Pescara: contratto triennale.
Amadou Sarr, attaccante classe 2004 la scorsa stagione in forza al Foggia, riparte a titolo definitivo dall’Albinoleffe (via Inter). L’AZ Picerno ufficializza l’ingaggio del 35enne centravanti Emanuele Santaniello, svincolatosi dal Foggia. Il Crotone opta per la cessione in prestito del trequartista catanese Gesualdo Napolitano (2005), diretto al Lumezzane. Saluta Siracusa dopo due stagioni il difensore argentino Joaquin Suhs (1995), va alla Scafatese.
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di venerdì, sabato e domenica (15/16/17 agosto)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì e giovedì (13/14 agosto)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì e martedì (11/12 agosto)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del fine settimana (9/10 agosto)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di giovedì e venerdì (7/8 agosto)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì 6 agosto
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì e martedì (4/5 agosto)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del fine settimana (sabato 2/domenica 3 agosto)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di venerdì 1 agosto
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì e giovedì (30/31 luglio)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di martedì 29 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì 28 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del weekend (26 e 27 luglio)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di oggi (venerdì 25 luglio)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di giovedì 24 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì 23 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì e martedì (21/22 luglio)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del weekend (19 e 20 luglio)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di venerdì 18 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di giovedì 17 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì 16 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì 14 e martedì 15 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del weekend (12 e 13 luglio)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di venerdì 11 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di giovedì 10 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì 9 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di martedì 8 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì 7 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del fine settimana (5/6 luglio)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di venerdì 4 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di giovedì 3 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì 2 luglio
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di lunedì e martedì (30 giugno/1 luglio)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità del weekend (28 e 29 giugno)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità dell’ultima settimana (dal 21 al 27 giugno)
===>>> MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità dal 14 al 20 giugno
===>>> Primi movimenti concreti dei club del girone C di Serie C
===>>> Le ufficializzazioni dal 10 al 13 giugno
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***