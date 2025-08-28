MERCATO – Serie C girone C: le ufficialità di martedì, mercoledì e giovedì (26/27/28 agosto)

Riportiamo i movimenti di calciomercato che sono stati formalizzati martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 agosto per quanto concerne i club del girone C di Serie C.
La Salernitana comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il signor Giovanni Martusciello, ex allenatore granata. Il Foggia ufficializza cinque ingaggi: dal Bologna in prestito il centrocampista Naim Byar (2005), dal Giugliano in prestito con diritto di riscatto Alessandro Minelli (1999) dal Giugliano, dal Latina a titolo definitivo il mediano Davide Petermann (1994), il difensore Gabriele Morelli (1996) a titolo definitivo dal Campobasso e, con la stessa formula, il difensore Federico Valietti (1999) dal Trapani. Colpo a difesa dei pali per il Giugliano, che preleva in prestito dal Sassuolo Alessandro Russo (2001). A proposito di portieri, saluta Casarano l’estremo difensore Lorenzo Marzo (2007), direzione Ugento mentre l’Audace Cerignola si assicura dal Cagliari il prestito di Velizar Iliya Iliev (2005).
Il Team Altamura cede alla FBC Gravina l’esterno di fascia Pierluigi Lagonigro (2007) mentre il Cosenza cede a titolo definitivo l’attaccante classe 2006 Gabriele Perricci al Sambiase. Il Trapani preleva dal Cittadella il 100% del cartellino del centrocampista Riccardo Palmieri (1995) e trasferisce in prestito al medesimo club l’ex Catania Luca Verna (1993). Rinforzo per quanto concerne il reparto offensivo del Siracusa. Arriva l’attaccante argentino di 28 anni Juan Ignacio Molina dopo l’esperienza con SPAL e Vis Pesaro. La Cavese preleva dal Foggia l’esterno d’attacco Francesco Orlando (1996) a titolo definitivo.
(articolo in aggiornamento)
