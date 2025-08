MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì 6 agosto

Riportiamo i movimenti di calciomercato che sono stati formalizzati oggi, mercoledì 6 agosto, per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

Dopo essersi svincolato dal Catania a seguito di naturale scadenza del contratto, il difensore classe 1992 Salvatore Monaco firma un nuovo contratto con il Livorno neo promosso in Lega Pro. L’Atalanta U23 cede l’attaccante Siren Diao (2005) in prestito al Cesena. Il difensore siciliano classe 1999 Erasmo Mulè, la scorsa stagione in forza al Trapani, è stato ceduto a titolo definitivo dall’Avellino (club proprietario del cartellino) al Guidonia Montecelio. Conclusa l’esperienza al Team Altamura del difensore Eros De Santis (1997): per lui parte ufficialmente l’avventura con la maglia del Bra sottoscrivendo un contratto annuale. Il Monopoli comunica di aver definito la cessione a titolo temporaneo del centrocampista classe 2005 Paolo Virgilio al Martina Calcio.

A proposito del Team Altamura, la società pugliese si assicura le prestazioni sportive del trequartista ex Fiorentina Vittorio Agostinelli (2002) fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Nel campionato trascorso facente parte dell’organico del Catania, che lo aveva prelevato in prestito dalla Salernitana, il fantasista Nicola Dalmonte (1997) viene ceduto a titolo definitivo dai granata al Trento siglando un accordo su base biennale. Il Latina cede il 27enne esterno Ferdinando Del Sole a titolo definitivo all’Ascoli (due anni di contratto) e preleva dall’Inter il trequartista italo-venezuelano Daniele Quieto (2005). Titas Krapikas, portiere classe 1999, dopo l’esperienza all’ACR Messina cambia girone, direzione Gubbio.

(articolo in aggiornamento)

