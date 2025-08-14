MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di mercoledì e giovedì (13/14 agosto)

Riportiamo i movimenti di calciomercato che sono stati formalizzati mercoledì 13 e martedì 14 agosto per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

Alcuni movimenti in entrata per il Sorrento, che si assicura le prestazioni sportive del laterale sinistro Luca Crecco (1995), del trequartista Mario Vilardi (2005) e del centrocampista Marco Stigliano (2006), la scorsa stagione rispettivamente in forza al Latina, al Crotone (prima parte del campionato a Potenza ndr) e all’AZ Picerno. Vilardi giunge a titolo definitivo dal Napoli. Il Giugliano cede al Novara, a titolo definitivo, il terzino messinese Andrea Valdesi (2004) e acquista dal Benevento l’attaccante Giuseppe Borello (1999), che si lega ai tigrotti per due anni. Il Monopoli comunica di aver depositato la documentazione per il tesseramento del laterale sinistro classe 2000 Sulaiman Oyewale, mentre il Team Altamura preleva in prestito dal Vicenza il centrocampista Tobia Mogentale (2005).

Doppia operazione in uscita per il Cosenza: l’attaccante classe 2002 Massimo Zilli prolunga il contratto fino al 30 giugno 2027 per poi passare in prestito al Frosinone, mentre lascia la Calabria a titolo definitivo il difensore Michael Venturi (1999), direzione Venezia. Il Latina annuncia l’acquisizione del cartelino di Nicola Fasan, trequartista classe 1998 proveniente dal Caldiero Terme e che ha sottoscritto un contratto annuale con diritto di opzione per la stagione successiva, oltre che il raggiungimento dell’accordo su base biennale con la punta Luca Gagliano (2000), ultima stagione all’Audace Cerignola. Foggia: ufficiale l’acquisto a titolo definitivo di Giuseppe Pellegrino, centrocampista classe 2004 che ha firmato un biennale. L’ex portiere della Casertana Alessandro Zanellati (1999) passa al Cittadella.

(articolo in aggiornamento)

