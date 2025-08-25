MERCATO – Serie C girone C: le ufficialità di sabato, domenica e lunedì (23/24/25 agosto)

Riportiamo i movimenti di calciomercato che sono stati formalizzati sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 agosto per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

Il Siracusa ha annunciato il tesseramento di Luan Capanni. L’attaccante brasiliano, classe 2000, ha disputato le ultime due stagioni con la maglia del Latina. Gli aretusei, inoltrano, ingaggio l’ex Albinoleffe Matteo Zanini, esterno classe 1994, ed il portiere Bryan Bonucci (2004), con esperienze nel settore giovanile di Inter e Sassuolo e nell’ultima stagione ha giocato in D con la Sarnese. Novità in casa Latina: prolunga il contratto fino al 2028 il difensore Filippo Marenco (2003), nuovo capitano della squadra nerazzurra. La Casertana comunica di aver ceduto a titolo definitivo l’attaccante Axel Bakayoko (1998) all’FC Rapperswil-Jona 1928.

L’AZ Picerno rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo l’attaccante Vincenzo Flocco, classe 2007, al Melfi. Nuovo innesto perfezionato dall’Audace Cerignola: acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni dell’attaccante Athanasios Dabizas (2004), provenienza Panathinaikos. Colpo in attacco messo a segno dal Team Altamura: la società pugliese si è assicurata le prestazioni dell’esperto attaccante ex Catania Alessio Curcio (1990), proveniente dalla Ternana, firmando un accordo di durata biennale.

(articolo in aggiornamento)

