MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di venerdì 1 agosto

Riportiamo i movimenti di mercato che sono stati formalizzati venerdì 1 agosto, per quanto concerne i club del girone C di Serie C.

L’Atalanta U23 cede in prestito il centrocampista classe 2004 Endri Muhameti, direzione Virtus Verona, ed a titolo definitivo il difensore Daniele Solcia (2001) al Sorrento. Sorrento che, inoltre, acquisisce l’intera proprietà del cartellino dell’attaccante Eugenio D’Ursi (1995) dal Crotone e, a titolo temporaneo dal Catanzaro, il terzino Marcello Piras (2004). Il Siracusa rende noto di aver acquisito le prestazioni del centrocampista ex Casertana Filippo Damian (1996) e l’attaccante Gianluca Contini (2001), proveniente dal Virtus Verona.

Il Giugliano preleva a titolo definitivo dal Gubbio il portiere classe 2004 Luca Bolletta (due anni di contratto) e raggiunge l’intesa per il rinnovo con il difensore Marco Caldore (1994), legatosi fino al 2027. La Cavese acquista dal Trapani il cartellino del difensore Daniele Bolcano (2003), il quale si lega ai biancoblu sino al 30 giugno 2027. Accordo su base annuale con opzione per la stagione successiva con il Catania per il difensore/centrocampista Manuel Martic (1995), ex Lecco. Domenico Roma nuovo responsabile dell’area tecnica del Cosenza, mentre la punta Pierluca Luciani (2002), la scorsa stagione in forza all’ACR Messina, riparte dal Ravenna.

