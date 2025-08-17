MERCATO: Serie C girone C, le ufficialità di venerdì, sabato e domenica (15/16/17 agosto)

Riportiamo i movimenti di calciomercato che sono stati formalizzati venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 agosto per quanto concerne i club del girone C di Serie C.
Il Sorrento comunica l’avvenuta risoluzione del contratto che legava il centrocampista Andrea Palella (2004) al club rossonero. Movimento in uscita anche per il Casarano. La società neo promossa nel professionismo annuncia la cessione a titolo temporaneo del centrocampista esterno Andrea Antinucci (2007) alla Real Normanna. Colpo d’esperienza in difesa per la Cavese. Gli acquilotti perfezionano l’ingaggio del difensore con doppia cittadinanza brasiliana e polacca Thiago Rangel Cionek, classe 1986, proveniente dall’Avellino. Contratto fino al 30 giugno 2026. Novità anche per il reparto arretrato della Salernitana. I granata si assicurano il diritto alle prestazioni sportive del difensore serbo classe 1991 Vladimir Golemic, il quale era libero da vincoli dopo l’esperienza al Mladost: accordo su base annuale.
(articolo in aggiornamento)
