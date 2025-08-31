MERCATO – Serie C girone C: le ufficialità di venerdì, sabato e domenica (29/30/31 agosto)

Riportiamo i movimenti di calciomercato che sono stati formalizzati venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 Agosto per quanto concerne i club del girone C di Serie C.
Più movimenti di mercato in entrata perfezionati dal Siracusa: preso il difensore bulgano classe 1997 Dimo Krastev (prestito dalla Fiorentina), l’attaccante classe 1991 Nicola Valente (titolo definitivo dal Padova) ed il centrocampista lituano classe 2005 Ernestas Gudelevicius (titolo definitivo dalla Fiorentina). La Cavese ingaggia il centrocampista Theophilus Awua (1998), lo scorso anno alla SPAL. Saluta l’AZ Picerno il laterale destro Gabriele Pagliai (2002), direzione Ascoli, a titolo definitivo firmando un triennale. Affondo in attacco per la Casertana che si assicura il calciatore Matteo Casarotto (1998) in prestito con diritto di riscatto dalla Virtus Entella. Torna a Caserta il mediano Marco Toscano (1997), dall’Avellino in prestito.
Il Catania cede in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni l’attaccante Filippo D’Andrea (1998) al Pineto e acquisisce l’intera proprietà del cartellino dal Potenza del bomber Salvatore Caturano (1990), legatosi agli etnei per tre anni. Sempre il Potenza trasferisce in prestito al FC Francavilla il 22enne difensore Vincenzo Galletta. Doppio arrivo dal Team Altamura per il Foggia: arrivano a titolo definitivo l’attaccante palermitano classe 2000 Felice D’Amico (contratto fino al 2027 con opzione di rinnovo) ed il difensore Francesco Rizzo (2000), che firma un biennale. Il Team Altamura, invece, si assicura le prestazioni sportive dell’esperto esterno classe 1985 Franco Lepore e del giovane attaccante classe 2003 Mattia Florio, la scorsa stagione in forza al Caldiero Terme.
Il Giugliano tessera il centrocampista classe 2005 Francesco Lops, provenienza Sorrento. Lascia l’Audace Cerignola l’esterno di centrocampo Giuseppe Coccia (1993), che passa al Barletta, mentre approda a Cerignola il terzino destro di 23 anni Gianmarco Todisco, in prestito dall’Avellino. L’Atalanta U23 si priva del centrocampista Samuel Giovane (2003), destinazione Palermo, in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Si trasferisce dal Cosenza al Sora il difensore classe 2007 Lucio Bonofiglio (2007), a titolo temporaneo. Il Cosenza, poi, definisce il trasferimento all’Ascoli del centrocampista Andrea Rizzo Pinna (2000) a titolo temporaneo. Il Foggia comunica la cessione in prestito del portiere Luca De Simone (2006) al Taranto.
Il centrocampista Salvatore Pio Scala (2002) risolve consensualmente il contratto con il Sorrento, mentre l’attaccante di 23 anni del Catanzaro Giovanni Volpe passa in prestito con diritto di riscatto al Monopoli.
(articolo in aggiornamento)
