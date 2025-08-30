sabato, 30 Agosto 2025
MERCATO: Silvestri-Triestina, accelerata nelle prossime ore?

foto Catania FC

Ore importanti sotto il profilo societario per la Triestina. La società alabardata è riuscita a reperire le risorse necessarie per proseguire l’attività con maggiore tranquillità e versare la fideiussione che serve per sbloccare le operazioni di calciomercato, completando la rosa quando si avvicina la chiusura della sessione estiva. Novità che potrebbero anche riguardare la trattativa per il passaggio (a titolo definitivo?) del centrale difensivo Tommaso Silvestri dal Catania. In caso di buon esito dell’operazione, per il difensore classe 1991 sarebbe un ritorno a Trieste dopo la proficua esperienza in prestito dei mesi scorsi.

