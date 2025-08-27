MERCATO: Sorrento-D’Andrea, momentaneo blocco nella trattativa. L’Altamura chiede informazioni

Una trattativa che sembrava avviata e ben impostata, ma nelle ultime ore si è registrato un blocco, almeno per il momento. In attesa di capire se ci saranno nuovi sviluppi con il Sorrento per il passaggio di Filippo D’Andrea, il Team Altamura ha chiesto informazioni. Altri club di Lega Pro si erano messi sulle tracce dell’attaccante romano nei giorni scorsi, soprattutto la Dolomiti Bellunesi, ma il giocatore del Catania ha preferito temporeggiare attendendo altre possibili destinazioni. Ad oggi per il futuro di D’Andrea resta in piedi la pista Sorrento nonostante qualche intoppo, vediamo cosa succederà a breve.

