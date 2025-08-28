MERCATO: Sorrento, rilancio per D’Andrea

Rilancio del Sorrento per Filippo D’Andrea, attaccante che negli ultimi mesi della stagione passata ha militato tra le fila dell’Audace Cerignola in prestito. lo riportano i colleghi de La Casa di C. Ieri si era registrato un intoppo nella trattativa, tanto che i rossoneri avevano valutato anche altri profili per rinforzare il settore offensivo, con il Team Altamura che nel frattempo ha chiesto informazioni. Adesso sono riprese le negoziazioni con la società campana, che prova ad assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del calciatore romano classe 1998.

