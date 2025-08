MERCATO: Ternana, le parole di Liverani avvicinano al Catania Vallocchia e/o Aloi?

La situazione d’incertezza societaria della Ternana si riflette negativamente sull’eventuale permanenza di alcuni giocatori in particolare. L’allenatore Fabio Liverani, ai microfoni del Corriere dell’Umbria, ha spiegato: “Martedì ci ritroveremo e lì, insieme a Carlo Mammarella, faremo la conta, l’alzata di mano. Chi è dentro un’idea che adesso ha basi molto più solide rispetto a una settimana fa e chi, invece, deciderà di prendere altre strade. Senza colpevolizzare nessuno perché si tratta di scelte personali legate alla propria vita professionale e familiare. Sembrava impossibile potesse succedere quello che invece è successo. Quello che ci è stato messo sotto gli occhi l’altro giorno”.

Il tecnico delle Fere chiede un segnale forte alla società, ma queste parole evidenziano come giocoforza qualcuno sia destinato a cambiare casacca. Impossibile non pensare ai centrocampisti Alessandro Vallocchia e Salvatore Aloi, entrambi tenuti d’occhio dal Catania che, alla fine, potrebbe reperire sul mercato almeno uno dei due. Maggiormente gradito il profilo di Vallocchia, che più si avvicina per caratteristiche alla proposta di gioco dell’allenatore rossazzurro, Mimmo Toscano. In uscita da Terni anche l’attaccante Pietro Cianci, dopo che i rossoverdi lo avevano riscattato dal Catania per un’operazione complessivamente inferiore a 100mila euro, ora ad un passo dall’Arezzo.

