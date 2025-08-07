MERCATO: Ternana, Vallocchia verso la permanenza?

Detto di Salvatore Aloi che si avvicina a grandi passi al Catania, potrebbe invece non approdare in Sicilia il 28enne centrocampista Andrea Vallocchia. Esigenze di lista, infatti, rendono complicata per la società etnea la possibilità di mettere dentro anche Vallocchia. Non solo. Nell’ambito di un contesto in cui la Ternana cerca di razionalizzare la rosa per via delle note vicissitudini societarie, la volontà del club rossoverde sarebbe quella di confermare in organico lo stesso Vallocchia. Quest’ultimo resterebbe in Umbria anche per esigenze familiari. L’operazione Aloi, tra l’altro, appare meno complessa per il Catania essendo il giocatore in scadenza di contratto, a differenza del calciatore di Rieti vincolato alle Fere ancora per altri due anni.
