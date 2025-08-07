giovedì, 7 Agosto 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: Ternana, Vallocchia verso la permanenza?
CalciomercatoCatania NewsFocusLega ProPrimo Piano

MERCATO: Ternana, Vallocchia verso la permanenza?

Redazione
By Redazione
0
0
foto Ternana Calcio

Detto di Salvatore Aloi che si avvicina a grandi passi al Catania, potrebbe invece non approdare in Sicilia il 28enne centrocampista Andrea Vallocchia. Esigenze di lista, infatti, rendono complicata per la società etnea la possibilità di mettere dentro anche Vallocchia. Non solo. Nell’ambito di un contesto in cui la Ternana cerca di razionalizzare la rosa per via delle note vicissitudini societarie, la volontà del club rossoverde sarebbe quella di confermare in organico lo stesso Vallocchia. Quest’ultimo resterebbe in Umbria anche per esigenze familiari. L’operazione Aloi, tra l’altro, appare meno complessa per il Catania essendo il giocatore in scadenza di contratto, a differenza del calciatore di Rieti vincolato alle Fere ancora per altri due anni.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
EX ROSSAZZURRI: Rimini, Baldini si tira indietro prima della firma
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

EX ROSSAZZURRI: Rimini, Baldini si tira indietro prima della firma

Redazione - 0
Tre anni dopo la sparizione del Calcio Catania, l'incubo della mancata iscrizione della SPAL al prossimo campionato di Serie C. L'allenatore Francesco Baldini era...

MERCATO: non solo Papaserio, con l’agente si è parlato anche di Leonardi

MERCATO: Ierardi, opzione per il rinnovo in caso di promozione

MERCATO: Catania, quante trattative con la GEV Sport and Management

VERSO CATANIA-VALLETTA: Mbende torna al “Massimino” da avversario

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web