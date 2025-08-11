lunedì, 11 Agosto 2025
MERCATO: Toscano conferma che ci saranno altri innesti, cosa serve davvero al Catania?

foto Catania FC

Ripartiamo da alcune dichiarazioni rilasciate nel post gara di Catania-Valletta dall’allenatore rossazzurro Domenico Toscano: “Sul mercato la società sa dove intervenire per migliorare un gruppo che sta crescendo. La prossima partita di Coppa Italia Serie C a Crotone ci dirà di cosa abbiamo bisogno. Forse dovremo inserire ancora un calciatore o due, vogliamo intervenire senza fretta perchè non dobbiamo sbagliare. Servono le giuste valutazioni, intervenendo in una rosa che si presenta già di buon livello”.

Il tecnico del Catania è stato abbastanza chiaro, convergendo verso il completamento “intelligente” della rosa. Per far spazio a nuovi innesti, ribadiamo però la necessità d’intervenire anche in uscita. Importante, in tale ottica, riflettere con molta attenzione su quali siano al momento i reparti che hanno bisogno di ulteriori rinforzi o alternative di primario livello. Calciatori di qualità e con caratteristiche diverse, aumentando il livello di competitività all’interno del gruppo. Il calciomercato estivo condotto in prima linea da Pastore segue questa traccia, assicurando risorse che siano pienamente funzionali alle richieste del mister.

Il Catania, per esigenze di lista, non può acquistare giocatori in numero illimitato. A maggior ragione le prossime scelte dovranno essere ben ponderate. Cosa serve davvero alla squadra di mister Toscano? In difesa, numericamente il reparto è al completo. Le scorse settimane si erano sparse voci di un possibile arrivo di Celiento, Luigi Silvestri e Lancini, poi trasferitisi rispettivamente a Casarano, Brescia e Campobasso. Qualche chiamata, in effetti, il Catania l’ha fatta prima di virare su Martic. A meno che non vada via uno tra Allegretto e Celli, dietro il Catania è a posto così.

Il settore offensivo si presenta assortito e di livello alto per la categoria, in relazione alla batteria dei trequartisti arricchita da un ottimo elemento come D’Ausilio. Là davanti sono arrivati Forte e Rolfini, ma al momento quest’ultimo non è disponibile e Toscano ha dovuto arrangiarsi impiegando D’Andrea (che dovrebbe essere in uscita) e Lunetta falso nove come opzione rispetto all’utilizzo dello ‘Squalo’. L’approdo sotto l’Etna di almeno un nuovo attaccante di valore ovvierebbe al problema.

A questo si potrebbe aggiungere un ulteriore tassello a centrocampo, soprattutto qualora Di Tacchio non fornisse adeguate garanzie sul piano fisico. In effetti non è un mistero che il Catania rifletta su profili che rispondono ai nomi di Andrea Vallocchia (Ternana), Leonardo Capezzi (Carrarese) e altri sondati in precedenza o nelle ultime ore. La sessione estiva del calciomercato chiuderà i battenti lunedì 1 settembre alle ore 20:00. Mentre si avvicinano i primi impegni ufficiali della stagione 2025/26, continua il lavoro sul mercato della dirigenza.

