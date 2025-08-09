MERCATO: tra i giocatori che hanno salutato Catania, De Paoli e Del Fabro cercano nuova sistemazione

Ad eccezione dei giovani e di chi non ha fatto parte dell’organico rossazzurro nella passata stagione, sono rimasti in due ad avere lasciato Catania rimanendo in attesa di conoscere il proprio futuro. Adamonis è stato riscattato dal Sudtirol, idem Cianci dalla Ternana (che lo ha ceduto qualche giorno fa all’Arezzo), Farroni si è accasato a Siracusa, Monaco al Livorno, Dalmonte e Maffei al Trento, Inglese e Anastasio alla Salernitana, Castellini al Mantova, Gega al Casarano, Guglielmotti all’Union Brescia. De Paoli e Del Fabro, invece, hanno completato il periodo di prestito al Catania e sono rientrati alla base, rispettivamente al Giugliano ed all’Arezzo. In entrambi i casi, però, non rientrano nei piani tecnici dei club e, pertanto, sono alla ricerca di nuova sistemazione.

Non si segnalano per il momento novità significative sul fronte Del Fabro, qualcosa invece si muove in relazione a De Paoli. L’attaccante, infatti, potrebbe rientrare nell’ambito di un’operazione di scambio che lo porterebbe al Foggia (fonte La Casa di C), club che necessita in questo momento di rinforzi anche nel settore offensivo del campo. La punta genovese di 26 anni (compiuti pochi giorni fa ndr) ha archiviato l’esperienza in maglia rossazzurra totalizzando 11 presenze condite da un gol e due assist, mentre il difensore centrale classe 1995 è stato impiegato da mister Toscano 7 volte nella passata stagione.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***