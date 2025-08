MERCATO: Tumminello potrebbe restare a Crotone

Numerosissimi club avevano avviato contatti con l’agente di Marco Tumminello o la società rossoblu. Anche il Catania ha tentato un approccio, come confermato le scorse settimane dal procuratore dell’attaccante. Il Benevento sembrava essere riuscito a spuntarla sulla concorrenza, al punto che il giocatore si era anche recato in città per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con i sanniti. Poi, a quanto pare a seguito di problemi di natura fisica che non hanno convinto i giallorossi, l’affare è sfumato. Adesso aumentano le probabilità che il bomber del Crotone non lasci la squadra di Emilio Longo.

L’allenatore rossoblu si è così espresso a riguardo (fonte ilrossoblu.it): “Non sta a me parlare di quello che è successo, in questo momento mi preoccupo dei calciatori che ho a disposizione. E’ un mio calciatore, mi auguro che si rimetta presto da questa noia fisica che ha avuto. Per me è un valore aggiunto e se la società lo metterà a disposizione proveremo a farlo diventare come è stato lo scorso anno – insieme agli altri colleghi di reparto – uno dei calciatori più importanti del campionato”.

