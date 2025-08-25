MERCATO: ultima settimana per completare la rosa del Catania

Lunedì 1 settembre, alle ore 20:00, scade il termine per concretizzare le trattative nella finestra estiva del calciomercato. Ultima settimana di mercato, dunque, a disposizione del Catania che, come confermato dallo stesso allenatore Domenico Toscano, necessita di completare l’organico con l’acquisto di un nuovo attaccante. L’approdo di una ulteriore punta – al posto di Filippo D’Andrea che esce dalla lista dei 23 – darà stimoli aggiuntivi a Francesco Forte, messosi a disposizione con grande spirito di sacrificio nella gara di esordio in campionato trasformando anche un calcio di rigore nel corso del primo tempo. Previsto inoltre l’arrivo di un centrocampista qualora si allungassero i tempi di recupero di Francesco Di Tacchio, situazione monitorata costantemente dalla società rossazzurra che avrà un quadro più chiaro nelle prossime ore.
