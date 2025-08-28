giovedì, 28 Agosto 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: ultimi tasselli per definire la rosa 2025/26
CalciomercatoCatania NewsFocusLega ProPrimo Piano

MERCATO: ultimi tasselli per definire la rosa 2025/26

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
0
4
foto Catania FC

Mister Domenico Toscano ha ufficializzato quello che già era noto qualche giorno fa, cioè che Di Tacchio farà parte della lista dei 23. A questo punto, quando mancano sempre meno giorni alla chiusura della finestra estiva del calciomercato, si avvicina il momento di definire al 100% l’organico del Catania per la stagione 2025/26, almeno da qui alla prossima sessione di mercato.

Con l’arrivo di Caturano che prende il posto di D’Andrea la lista è completa. L’eventuale partenza di Allegretto verrebbe colmata con un nuovo difensore (Miceli del Monopoli o chi per lui), mentre a centrocampo l’obiettivo primario del direttore sportivo Ivano Pastore rimane Davide Buglio (Juve Stabia), che potrebbe approdare sotto l’Etna nell’ambito del perfezionamento di uno scambio con Alessandro Quaini, squalificato per altri tre turni di campionato. Il nome di Buglio è balzato in pole rispetto ai vari Vallocchia (Ternana), Tascone (Foggia) e Capezzi (Carrarese).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO CAVESE-CATANIA: quando un lampo di Jimenez regalò i tre punti ai rossazzurri
Livio Giannotta
Livio Giannottahttps://www.tuttocalciocatania.com
"Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi. Possono essere mangiate ma anche dare avvio ad un gioco vincente". Parole del grande scrittore tedesco Johann Wolfgang Von Goethe che mi hanno spinto all'ideazione di 'TuttoCalcioCatania.com'. Un progetto che parte da lontano e si pone l'obiettivo di fare informazione responsabilmente e consapevolmente. Direttore della testata giornalistica catanese e "stakanovista editoriale", mi avvalgo del contributo di un gruppo di lavoro brillante e motivato.

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web