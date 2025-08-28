MERCATO: ultimi tasselli per definire la rosa 2025/26

Mister Domenico Toscano ha ufficializzato quello che già era noto qualche giorno fa, cioè che Di Tacchio farà parte della lista dei 23. A questo punto, quando mancano sempre meno giorni alla chiusura della finestra estiva del calciomercato, si avvicina il momento di definire al 100% l’organico del Catania per la stagione 2025/26, almeno da qui alla prossima sessione di mercato.

Con l’arrivo di Caturano che prende il posto di D’Andrea la lista è completa. L’eventuale partenza di Allegretto verrebbe colmata con un nuovo difensore (Miceli del Monopoli o chi per lui), mentre a centrocampo l’obiettivo primario del direttore sportivo Ivano Pastore rimane Davide Buglio (Juve Stabia), che potrebbe approdare sotto l’Etna nell’ambito del perfezionamento di uno scambio con Alessandro Quaini, squalificato per altri tre turni di campionato. Il nome di Buglio è balzato in pole rispetto ai vari Vallocchia (Ternana), Tascone (Foggia) e Capezzi (Carrarese).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***