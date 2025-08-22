MERCATO: un centrocampista gambiano per le giovanili del Catania

Un atleta gambiano approda sotto l’Etna. Si tratta di Muhammad Lamin Drammeh, che ha lasciato la sua famiglia e la sua casa alla tenera età di 13 anni migrando dall’Africa occidentale alla ricerca di una vita migliore in Europa. Il centrocampista oggi quindicenne, nel nostro Paese da agosto 2024, ha firmato con il club rossazzurro. Figurerà nell’organico del Catania Under 17. “Il versatile centrocampista diventato ala spera di approdare in prima squadra. Il suo passaggio dalle strade del Gambia a una storica città calcistica italiana rappresenta una tappa fondamentale della sua carriera”, riporta il giornalista Ebrima KB Sonko.

