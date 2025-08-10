domenica, 10 Agosto 2025
MERCATO: Vallocchia titolare in Coppa Italia, ma quel commento social di Aloi…

Monitorato da diverse settimane dal Catania, Andrea Vallocchia è attualmente un giocatore della Ternana. Dopo la cessione di Salvatore Aloi, la stampa umbra ha indicato come meno probabile il trasferimento di Vallocchia. Alcuni giocatori sono stati esclusi dalla lista dei convocati per la sfida di Coppa Italia, a Chiavari, contro la Virtus Entella. Vallocchia, invece, figurava tra i calciatori inseriti in elenco ed ha giocato dal 1′ rimanendo in campo per l’intera durata dell’incontro, perso 4-0. Segnali che potrebbero, effettivamente, avvicinarlo verso la permanenza in rossoverde, ma ieri uno scambio di battute sui social tra lo stesso Aloi e Vallocchia (il neo acquisto del Catania ha ringraziato l’amico ed ex compagno di squadra per i complimenti ricevuti, scrivendo nei commenti «Ti aspetto») ha fatto pensare che possa esserci un nesso con un eventuale approdo del calciatore nativo di Rieti al Catania. Situazione da seguire nei prossimi giorni.

