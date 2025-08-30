sabato, 30 Agosto 2025
HomeCalciomercatoMERCATO: vicino al Catania a gennaio, Pagliai trova l'accordo con l'Ascoli
CalciomercatoCatania NewsLega Pro

MERCATO: vicino al Catania a gennaio, Pagliai trova l’accordo con l’Ascoli

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
0
127
foto AZ Picerno

Aveva spinto e non poco, il Catania, nei confronti del laterale destro Gabriele Pagliai in occasione dell’apertura della finestra invernale del calciomercato 2024/25. Su di lui esercitò un forte pressing l’attuale direttore sportivo Ivano Pastore, in quel periodo operativo come collaboratore dell’area tecnica rossazzurra. Anche Trapani e Juve Stabia si erano fatte avanti, poi però è venuta a mancare qualcosa affinchè fosse perfezionato il trasferimento malgrado l’apertura mostrata dall’AZ Picerno. In particolare il giocatore è stato molto vicino al Catania incassando il pieno gradimento da parte di Pastore, il quale sempre dall’AZ Picerno ha prelevato poi il solo Andrea Allegretto.

La pista che portava a Pagliai avrebbe potuto riaprirsi in estate, ma mister Domenico Toscano ha preferito puntare con decisione sulla maggiore esperienza Tiago Casasola, profilo avente caratteristiche ritenute più funzionali al progetto tecnico attuale, ed è per questo che il Catania non ha rinnovato l’interessamento nei confronti del calciatore. Pagliai, comunque, ha trovato nuova sistemazione nelle ultime ore: l’Ascoli ha definito il suo acquisto facendo registrare una buona plusvalenza al Picerno. Accordo su base triennale.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: D’Andrea-Pineto, non è un prestito “secco”
Articolo successivo
MERCATO: Silvestri-Triestina, accelerata nelle prossime ore?
Livio Giannotta
Livio Giannottahttps://www.tuttocalciocatania.com
"Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi. Possono essere mangiate ma anche dare avvio ad un gioco vincente". Parole del grande scrittore tedesco Johann Wolfgang Von Goethe che mi hanno spinto all'ideazione di 'TuttoCalcioCatania.com'. Un progetto che parte da lontano e si pone l'obiettivo di fare informazione responsabilmente e consapevolmente. Direttore della testata giornalistica catanese e "stakanovista editoriale", mi avvalgo del contributo di un gruppo di lavoro brillante e motivato.

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

QUI CATANIA: ecco la formazione scelta dai tifosi contro la Cavese

Redazione - 0
In occasione del match dello stadio "Simonetta Lamberti" contro la Cavese, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza...

CATURANO: torna la “18” sulle spalle dopo il felice ricordo della B conquistata a Lecce

VERSO CAVESE-CATANIA: sfida al “Lamberti”, ricordi da ex per Pastore

MERCATO: Silvestri-Triestina, accelerata nelle prossime ore?

MERCATO: D’Andrea-Pineto, non è un prestito “secco”

Seguici su Facebook

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Realizzazione Siti Web