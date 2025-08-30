MERCATO: vicino al Catania a gennaio, Pagliai trova l’accordo con l’Ascoli

Aveva spinto e non poco, il Catania, nei confronti del laterale destro Gabriele Pagliai in occasione dell’apertura della finestra invernale del calciomercato 2024/25. Su di lui esercitò un forte pressing l’attuale direttore sportivo Ivano Pastore, in quel periodo operativo come collaboratore dell’area tecnica rossazzurra. Anche Trapani e Juve Stabia si erano fatte avanti, poi però è venuta a mancare qualcosa affinchè fosse perfezionato il trasferimento malgrado l’apertura mostrata dall’AZ Picerno. In particolare il giocatore è stato molto vicino al Catania incassando il pieno gradimento da parte di Pastore, il quale sempre dall’AZ Picerno ha prelevato poi il solo Andrea Allegretto.

La pista che portava a Pagliai avrebbe potuto riaprirsi in estate, ma mister Domenico Toscano ha preferito puntare con decisione sulla maggiore esperienza Tiago Casasola, profilo avente caratteristiche ritenute più funzionali al progetto tecnico attuale, ed è per questo che il Catania non ha rinnovato l’interessamento nei confronti del calciatore. Pagliai, comunque, ha trovato nuova sistemazione nelle ultime ore: l’Ascoli ha definito il suo acquisto facendo registrare una buona plusvalenza al Picerno. Accordo su base triennale.

