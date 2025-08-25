lunedì, 25 Agosto 2025
MUSA (D.S. Foggia): “Abbiamo aggregato tanti ragazzi della Primavera. Il Catania farà un campionato di vertice”

Carlo Musa, direttore sportivo del Foggia, rilascia alcune dichiarazioni nel post gara di Catania in sala stampa. Ecco quanto evidenziato:

“Dall’esterno sta passando un messaggio un pò catastrofico che, dopo la prestazione col Catania, può essere anche accentuato. La squadra non è scesa in campo con le nuove maglie perchè siamo partiti molto tardi dopo quanto accaduto l’anno scorso e nei contratti di fornitura del materiale la maglia ufficiale brandizzata non era ancora pronta. Al di là di questo ci aspetta l’ultima settimana di mercato per correre ai ripari, facendo il massimo per migliorare questa rosa perchè la squadra non è completa con tanti ragazzi della Primavera che in questa prima fase sono aggregati”.

“Il Foggia non rischia di non portare a termine il campionato. Per quello che vedo ed il rapporto che ho con la proprietà la disponibilità economica non manca, non ci sono problemi da questo punto di vista perchè abbiamo tutto quel che serve. Anche il fatto di venire a Catania in aereo organizzando il viaggio nei minimi dettagli. Ogni cosa è in regola, fideiussioni comprese. Ci sono stati rallentamenti sul mercato derivanti da quanto successo l’anno scorso, soprattutto il mancato pagamento degli stipendi. Stiamo cercando di ripulire la nostra immagine, purtroppo il risultato finale ci condanna molto, al cospetto di una squadra importante che farà sicuramente un campionato di vertice”.

