venerdì, 29 Agosto 2025
OLTRE LA RIVALITA’ SPORTIVA: Cavese, il mese scorso supporto ad ultras rossazzurri coinvolti in incidente stradale

Rapporti tesi con la tifoseria del Catania, sfociati negli scontri del 2017 agli imbarcaderi dei traghetti a Messina quando i tifosi campani erano in procinto di raggiungere Gela. Prima ancora nel 1998, a Catania, si registrarono problemi di ordine pubblico con una sassaiola fra una cinquantina di tifosi della Cavese e ultras rossazzurri al termine del primo tempo e dopo il definitivo pareggio campano. Nella passata stagione, altri scontri tra le tifoserie sull’autostrada A2, allo svincolo di Tarsia (provincia di Cosenza) che causarono rallentamenti e disagi alla circolazione del traffico sull’autostrada, quando i sostenitori rossazzurri rientravano da Torre del Greco e quelli della Cavese da Messina.

Rivalità sportiva tra le opposte fazioni del tifo che resiste ancora oggi. Il mese scorso, invece, da segnalare un evento piacevole: una rappresentanza del tifo organizzato della Cavese, oltre ad esporre striscioni a sostegno dei supporter del Catania coinvolti in un brutto incidente stradale nel Salernitano, lungo il percorso che li avrebbe dovuti portare ad assistere al ritiro della squadra di Toscano a Norcia, si mise a disposizione prestando loro supporto. Un gesto sottolineato il 26 luglio attraverso un comunicato degli Irriducibili Curva Sud che va oltre la rivalità sportiva e merita di essere ben evidenziato.

