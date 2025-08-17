PAGELLE DI REPARTO: blackout difensivo determinante, Cicerelli punto di riferimento ma l’attacco non punge

Sconfitta di misura nella prima gara ufficiale della stagione 2025/2026, vince il Crotone 1-0 con rete di Murano all’8′. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel primo turno della Coppa Italia di Serie C.

DIFESA 5.5

Il classico blackout difensivo costa un gol che indirizza subito il match a favore del Crotone. Il Catania ha confermato la difesa titolare dell’anno scorso, nella speranza di una maturità raggiunta dopo quanto capitato nell’annata passata. Da capire se e come può migliorare il reparto in termini di continuità di rendimento durante ogni partita. Pur non soffrendo particolarmente i pitagorici per il resto della partita, pesa nel giudizio finale quanto accaduto all’8′ della prima frazione di gara.

Il migliore in difesa:

Dini 6 – Incolpevole in occasione della rete subita, come sempre attento e volenteroso, ben disposto ad aiutare i compagni dispensando suggerimenti e suonando la carica.

Ierardi 5.5, Di Gennaro 6-, Celli 5.5

CENTROCAMPO 5.5

Non una buona prova, anche se è vero che alcuni importanti interpreti sono arrivati da poco e non stanno ancora benissimo dal punto di vista fisico e atletico. Pesante l’assenza di capitan Di Tacchio. Reparto poco incisivo nelle verticalizzazioni, più volenterosi gli esterni che però sbagliano pure diversi palloni. Da Casasola e Donnarumma ci si aspetta tanto. Corbari in crescita, suo lo squillo più importante in fase offensiva nel primo tempo.

Il migliore a centrocampo:

Corbari 6 – Fisicamente non è ancora al top della condizione, com’è ovvio che sia, ma si intravede il senso della posizione negli sviluppi del gioco rossazzurro. Tenta anche l’inserimento offensivo, trovando la risposta del portiere avversario.

Quaini 5.5, Jimenez 5.5, Casasola 5.5, Donnarumma 6, Aloi 6-, Martic 6, Raimo sv

ATTACCO 5.5

Reparto non al completo. Il Catania dovrà lavorarci in sede di mercato o dovrà aspettare il pieno recupero di alcuni calciatori, come Rolfini. Forte non asseconda la fame di Cicerelli in fase di attacco. Nell’anonimato pure Jimenez, sostituito ad inizio ripresa. Lunetta s’impegna, trovando qualche buono spunto.

Il migliore in attacco:

Cicerelli 6 – Ha i numeri, e si vede. Tornato in rossazzurro per fare la differenza, ci prova su punizione e giocando tanti palloni.

Forte 5, Jimenez 5.5, Lunetta 6, D’Andrea 5.5

Allenatore:

Toscano 5.5 – Non può essere la prima partita ufficiale su un campo ostico a minare il percorso intrapreso, anche se ci si aspettava di vedere qualcosa di più sul piano del gioco e della pericolosità offensiva. Il match ha messo in evidenza qualche pregio ma anche difetti su cui lavorare in fretta per non farsi trovare impreparati in campionato.

