PAGELLE DI REPARTO: Cicerelli e Casasola tra i protagonisti principali

Rotonda affermazione per il Catania in occasione della gara d’esordio del girone C di Serie C 2025/2026. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata al “Massimino”.

DIFESA 6.5

Qualche ingenuità difensiva evitabile, ma l’avvio dell’azione da dietro contribuisce a dare i suoi frutti con i movimenti armonici dei braccetti.

Il migliore in difesa:

Ierardi 7 – Attento in marcatura, sbarra la strada agli avversari e, se i compagni di reparto commettono qualche leggerezza, in alcune occasioni lui riesce a metterci una pezza. Ciliegina sulla torta, sugli sviluppi di un calcio d’angolo si fa trovare pronto per insaccare, di testa, la palla del momentaneo 3-0.

Dini 6, Di Gennaro 6+, Celli 6+, Pieraccini 6

CENTROCAMPO 7

Prova soddisfacente dal punto di vista fisico e atletico. Non sempre un buon filtro a centrocampo ma, sul piano della costruzione del gioco, la palla circola quasi sempre con i giri giusti. Cresce l’affiatamento di Aloi e Corbari in mezzo. Sugli esterni da registrare il dinamismo di Casasola (soprattutto) e Donnarumma.

Il migliore a centrocampo:

Casasola 7+ – Fisicamente non è ancora al top della condizione, ma quando spinge sull’out di destra diventa spesso imprendibile per gli avversari. Confeziona cross, assist e palloni preziosi per i compagni.

Corbari 6.5, Aloi 7, Donnarumma 6.5, Raimo 6+

ATTACCO 7

Reparto non al completo, scelte obbligate per Toscano. Jimenez mette al servizio della squadra estro e fantasia per buona parte dell’incontro. Cicerelli guizzante e punto di riferimento imprescindibile, le giocate più pericolose del Catania passano dai suoi piedi. Forte si segnala per cuore e generosità. Buon impatto per D’Ausilio.

Il migliore in attacco:

Cicerelli 7.5 – Grande protagonista del match. L’ex Ternana, reduce da una stagione mostruosa in rossoverde, dimostra che può fare la differenza anche alle pendici dell’Etna. La difesa foggiana fatica maledettamente a contenerlo. Autentica spina nel fianco della retroguardia pugliese. Come inizio non c’è male.

Jimenez 6.5, Forte 6.5, D’Ausilio 6.5, Lunetta 6+, Stoppa sv

